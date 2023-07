Wie man auf einem Fahrrad ohne Räder fährt

Dieses Mal in den Videos der Woche: Ein reifenloses Fahrrad, ein Schlangenroboter, Laser und süße Pinguine.

Dieses Mal verblüfft "The Q" das Internet mit einem vollkommen " radlosen Fahrrad ". Ähnlich wie beim Rad mit quadratischen Reifen greift der Tüftler auch hier auf eine Art Kette zurück, um sich vorwärtszubewegen.

Der Youtuber "The Q" ist bekannt für seine ausgefallenen Fahrradkreationen . Zuletzt baute er etwa ein Fahrrad mit quadratischen Reifen . Auch ein Rad, das auf Turnschuhen fährt , findet sich in seinem Sortiment.

Schlängelnder Schlangenroboter

NASA-Mitarbeiter*innen am Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien entwickelten einen Schlangenroboter, der künftig bei Missionen auf Planeten wie dem Mars eingesetzt werden könnte. Der Roboter ist 100 Kilogramm schwer und 4 Meter lang. Durch seine rotierenden Segmente kann er sich durch sandige, verschneite oder vereiste Umgebungen schlängeln, ohne steckenzubleiben. Sogar der Einsatz in engen Höhlensystemen sei möglich.