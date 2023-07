Wie schnell Robotermäuse im Labyrinth ihr Ziel finden

Micromouse nennt sich eine Veranstaltungsserie, die in den 70er-Jahren begann und sich bis heute hält. Es geht dabei darum, eine kleine Robotermaus in einem Labyrinth auszusetzen, wo sie so schnell wie möglich das Ziel erreichen soll. In diesem Video sieht man, welche Strategien dabei eingesetzt werden und wie sich die kleinen Roboter im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben.