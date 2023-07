B-21 Stealth Bomber absolviert ersten Testlauf

Der B-21 Raider ist vom Pech verfolgt. Seit Jahren verzögert sich die Inbetriebnahme des neuen Tarnkappenbombers der US Air Force. Die Pandemie und steigende Kosten hatten die Entwicklung des Kampfjets zuletzt massiv verzögert. Jetzt ist es der US-Luftwaffe endlich gelungen, den B-21 einem ersten Test zu unterziehen.

Angaben der Air Force sowie des Herstellers Northrop Grumman zufolge sei der Kampfjet erstmals "erfolgreich eingeschaltet" worden. Dies ist "ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Kampagne zum Erreichen des Erstflugs und des Übergangs zur Produktion", so Northrop-CEO Kathy Warden in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Nähere Details zu dem Testlauf nannte Warden nicht.