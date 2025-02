B-52 Bomber fliegt 55 Kilometer vor der russischen Grenze

Der legendäre Bomber der US Air Force stattet Estland einen Besuch ab und ist auch über die strategisch wichtige Suwałki-Lücke geflogen.

Am 24. Februar feiert Estland seine Unabhängigkeit von Russland. Alljährlich wird dieser Tag mit Feuerwerken, Konzerten und einer Parade der Streitkräfte gefeiert. So auch dieses Jahr. Dabei ist ein B-52 Bomber der US Air Force über die Hauptstadt Tallinn geflogen.

Begleitet wurde der legendäre Langstreckenbomber in dem Formationsflug von 4 Stück F-35 Stealth-Kampfjets der niederländischen Luftwaffe sowie von einem Paar F/A-18 Hornets der finnischen Luftwaffe. Zahlreiche Fotos und Videos davon wurden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Während eine solche Parade am estnische Unabhängigkeitstag nichts Ungewöhnliches ist, wird der internationalen Beteiligung eine enorme Symbolkraft zugeschrieben. Auch deswegen, weil der 24. Februar gleichzeitig jenes Datum darstellt, an dem Russland 2022 die Ukraine überfallen hat.

