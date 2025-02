Elon Musks DOGE plant Software, die Beamte automatisch feuert

Seitdem die Trump-Regierung im Amt ist, bleibt in den USA kein Stein auf dem anderen. Vor allem das von Elon Musk geleitete Department of Government Efficiency ("DOGE") kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jüngst sorgte eine E-Mail für Wirbel, die an alle Staatsangestellten geschickt wurde. Darin drohte man ihnen mit der Kündigung, wenn sie nicht erklärten, was sie bei der Arbeit gemacht haben. Darunter waren auch Staatsbedienstete, deren Tätigkeit eigentlich geheim ist, wie Geheimdienstmitarbeiter.

➤ Mehr lesen: Donald Trump gibt Elon Musk "DOGE"-Ministerium

Musks Leute wollen "aufräumen"

Während sich viele Unterstützer der Republikaner freuen, dass endlich im US-Beamtentum „aufgeräumt“ wird, stieß der DOGE-Vorstoß auch auf viel Gegenwind und Unverständnis. Sogar Musk fühlte sich schließlich zu einer Rechtfertigung bewegt und schrieb am Montag auf X: „Die E-Mail-Anfrage war völlig banal, da das Bestehen des Tests darin bestand, ein paar Worte zu tippen und auf Senden zu drücken! Trotzdem scheiterten so viele sogar an diesem unsinnigen Test – in einigen Fällen sogar, weil sie von ihren Vorgesetzten gedrängt wurden. Haben Sie jemals eine solche INKOMPETENZ und VERACHTUNG dafür gesehen, wie IHRE STEUERGELDER ausgegeben werden?“