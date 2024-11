Donald Trump gibt Elon Musk "DOGE"-Ministerium

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass Elon Musk gemeinsam mit dem Unternehmer Vivek Ramaswamy künftig das Department of Government Efficiency ("DOGE") leiten wird. Bereits seit Längerem war bekannt, dass Musk eine entsprechende Rolle in der Trump-Administration zugeteilt wird, nachdem er den Wahlkampf des Republikaners tatkräftig unterstützt hat.

➤ Mehr lesen: Trump, der “nützliche Idiot” größenwahnsinniger Tech-Milliardäre

DOGE ist nicht nur das Akronym für das neue Ministerium, sondern gleichzeitig auch eine Kryptowährung, die von Musk in der Vergangenheit umfassend beworben wurde. Seit der Wahl von Trump ist der Kurs von Doge massiv in Höhe geschossen. Im 7-Tages-Vergleich wird auf Coinmarketcap derzeit ein Plus von 70 Prozent ausgewiesen. Auch andere Kryptowährungen sind seit Trumps Wahl gestiegen, allerdings nicht in diesem Ausmaß.