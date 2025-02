Starship hat sich beim 7. Testflug selbst zerstört

Der 7. Starship-Testflug Mitte Jänner endete dramatisch: Nach der Abtrennung des Boosters von der oberen Raketenstufe explodierte die größte Rakete der Welt. Die Folge war nicht nur, dass die Rakete zerstört wurde, sondern es fielen auch Trümmer auf die Turks- und Caicosinseln. Sogar ein Auto wurde dabei beschädigt.

Eine Untersuchung von SpaceX hat ergeben, dass ein undichter Flüssigsauerstofftank schuld daran war. Dieser hatte einen Brand im Attic verursacht, das ist der Bereich zwischen dem Flüssigsauerstofftank und dem Hitzeschild, in dem im All eigentlich ein Vakuum herrscht. Wegen des Lecks sei Flüssigsauerstoff ins Attic gelangt. Laut Messdaten von Sensoren kam es dort zu einem Druckanstieg, was auf das Leck im Flüssigsauerstofftank schließen lässt. In der Folge aktivierte sich das Sicherheitssystem, das die gesamte obere Raketenstufe automatisch zerstörte.