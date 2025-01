Höchster Wolkenkratzer der Welt: Bauarbeiten offiziell begonnen

In Saudi-Arabien sollte das höchste, jemals gebaute Gebäude entstehen. 2018 wurden die Bauarbeiten jedoch stillgelegt, und lange hörte man nichts mehr davon. Im Oktober 2024 wurde dann bekannt, dass man den Bau des mindestens 1.000 Meter hohen Jeddah Tower (kurz JEC Tower) nun doch fortsetzen will.

Nadel, die in Wolken sticht

„Der Jeddah Tower wird uns als Leuchtturm der Innovation und als Katalysator für Wachstum dienen“, sagt der Ingenieur und Chef der Kingdom Holding Company, die den Bau verantwortet, auf X. Der Bau wird 42 Monate dauern und soll 2028 fertiggestellt sein.

Der Wolkenkratzer wird 1,9 Milliarden US-Dollar kosten und von den amerikanischen Architekten Adrian Smith und Gordon Gill entworfen. In seiner fertigen Form wird der JEC Tower ein dreieckiges Profil haben und fast wie eine Nadel in den Himmel stechen. Das Fundament wird von 270 Bohrpfählen unterstützt, die bis zu 105 Meter in den Boden ragen.

Der Wolkenkratzer wird 59 Aufzüge haben. Keiner wird vom Erdgeschoss bis ins oberste Stockwerk fahren, weil das technisch nicht möglich ist. Daher wird es 3 Sky Lobbys geben, in denen man in andere Aufzüge umsteigt.