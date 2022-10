futurezone Award 2022: Das sind die Nominierten

Sie werden am 17. November 2022 zu einer feierlichen Gala in Wien geladen, wo die Gewinner*innen bekannt gegeben werden. Wer die Preise mit nach Hause nehmen darf, entscheidet eine Fachjury.

Die beiden BOOXit-Gründer Peter Entenfellner und Andreas Holzleithner aus Oberösterreich gehen mit einer IoT-Lösung das Paket-Logistik-Problem an. Sie haben mit der “BOOXit Box” einen Mehrwegbehälter entwickelt, der mit einer App getrackt werden und insgesamt 100 bis 300 Zyklen durchlaufen kann. Die Box ist damit äußerst nachhaltig und derzeit die einzige weltweit, die man stapeln und schubladisieren kann . Beim BOOxit-Logistiksystem gibt es Abholstationen, bei denen Kund*innen ihre Pakete einfach am Weg zum täglichen Einkauf mitnehmen können. Praktisch: Die zum Versenden notwendigen Etiketten sind bereits digital integriert .

Im Rahmen des Internet of Things Awards - powered by A1 - können Entwickler Ideen zum Thema Machine-to-Machine (M2M) einreichen. Die Kommunikation zwischen Maschinen gehört zu den größten Wachstumsfeldern der Telekommunikationsindustrie.

Wie könnte es in Zukunft aussehen, wenn ich mir ein selbstfahrendes Taxi rufe? Im Hinblick auf solche Fragen wurde der digitale Mobilitätsassistent " MobiQuick " im Rahmen eines Forschungsprojekts des AIT entwickelt. In einer VR-Simulation wurde dann ein möglichst einfacher Zugang zu künftigen Mobilitätsangeboten getestet.

Das Start-up hat ursprünglich (als Parkbob) ein smartes Programm entwickelt, um freie Parkplätze aufzuspüren und per App sichtbar zu machen. Nun will Ubiq das Thema Shared Mobility auf ein neues Level heben. Mit Millionen von Datenpunkten kann etwa die Nachfrage bei Sharing-Flotten prognostiziert werden, um den Betrieb effizienter gestalten zu können. Aktuell betreut Ubiq rund 10.000 Fahrzeuge in Europa, Nord- und Südamerika.

Das Entsorgungsunternehmen aus Niederösterreich hat im Rahmen des Projektes “Brantner AI and Robotic (B-AIR)” eine künstliche Intelligenz entwickelt, welche bei der Mülltrennung unterstützt. Sie erkennt PET-Flaschen im allgemeinen Kunststoff-Strom in der Trennanlage im niederösterreichischen Wölbing und hilft so, sie zu trennen. PET ist im Gegensatz zu herkömmlichen gebrauchten Kunststoffen äußerst wertvoll. Eine Tonne PET bringt den 6-fachen Betrag im Vergleich zur Verarbeitung anderer Kunststoffe.

Das burgenländische Unternehmen Woschitz Engineering arbeitet im Rahmen der sogenannten „ ReUse-Challenge “ an einer neuartigen ökologischen Radwegbrücke . Als primäres Tragelement sollen alte Flügel von Windrädern dienen: Die Rotorblätter aus GFK zeichnen sich besonders durch eine extreme Robustheit und Langlebigkeit aus. Die Brücken sollen in unterschiedlichen Radwegenetzen Anwendung finden.

In der von Drei präsentierten Awardkategorie KMU Innovation des Jahres suchen wir kleine und mittelgroße Unternehmen, die durch den Einsatz innovativer Produkte und Strategien ihren Business-Alltag revolutioniert haben. Der Mittelstand gilt als Kern der österreichischen Wirtschaft - wer auch in Zukunft in der obersten Liga mitspielen will, muss sich stetig weiterentwickeln.

Das Wiener Start-up nista.io unterstützt Industriebetriebe beim Energiesparen und orientiert sich dabei an der Unterhaltungsbranche. Genauso wie Netflix oder Disney+ , die ihren Kund*innen Filme und Serien gegen monatliche Gebühren verkaufen, bietet das von Absolvent*innen der TU Wien gegründete Unternehmen Vorschläge für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Abo an.

Im Rahmen des Start-up Award – powered by Wirtschaftsagentur Wien haben wir die spannendsten und innovativsten Ideen von Jungunternehmen aus dem Technik- und IT-Bereich gesucht. Bewerben konnte sich jedes Start-up, das im vergangenen Jahr mit einem neuen Projekt gestartet ist oder einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung erreicht hat.

Die App (für Android und iOS ) gamifiziert das korrekte Recycling von Verpackungen . Per Barcode der Produkte und Fotos der korrekten Entsorgung wird dokumentiert , dass man Aludosen, Joghurtbecher etc. nicht einfach in den Restmüll wirft, sondern zurück in die Kreislaufwirtschaft bringt. Dafür gibt es dann Punkte, mit denen man an Gewinnspielen teilnehmen kann. Verlost werden etwa Einkaufsgutscheine und Goodies. Zudem gibt es jeden Monat die Chance auf große Monatspreise. Zu den Unternehmenspartnern in Österreich zählen etwa Coca-Cola , Henkel und Red Bull .

Mit der DreckSpotz App (für Android und iOS ) können Müllfunde in den heimischen Alpen dokumentiert und gemeldet werden. Initiiert wurde sie von Global 2000 , gemeinsam mit den Österreichischen Alpenverein . Mit an Bord ist auch das Institut für Okölogie der Uni Innsbruck . Neben Kartierung und Quantifizierung der Müllbestände im Hochgebirge ist es das Ziel, die Sensibilisierung dafür zu stärken, dass Plastikmüll ein Problem direkt vor unserer Haustüre darstellt.

Auch in diesem Jahr sucht die futurezone im Rahmen des App Awards - powered by ORF-TVThek - nach der österreichischen App, die besonders aus der Masse hervorgestochen ist.

Glasfäden ist ein interaktiver Comic für iOS und Android . Es verarbeitet einen Teil der Geschichte von vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen , die damals in die DDR gekommen sind. Die Spieler*in erlebt die Handlung aus der Sicht von 2 Frauen in Chemnitz, die nach der Auflösung der DDR erleben, wie sich das Land radikal ändert. Für die Mischung aus Unterhaltung, Bildung und Vergangenheitsbewältigung wurden Interviews mit früheren Vertragsarbeiter*innen und deren Nachkommen geführt.

In dem handgezeichneten Abenteuer schwingt man sich als Gibbon von Ast zu Ast und meistert akrobatische Bewegungen. Trotz des Spielspaßes thematisiert das Game reale Probleme, wie die Abholzung der Wälder, Wilderei und die Klimakatastrophe . Gibbon: Beyond the Trees ist erhältlich für Apple Arcade, Nintendo Switch, PC und Mac.

Gibbon: Beyond the Trees

Die futurezone sucht wieder nach dem besten Game des Jahres - powered by SchauTV . Bewerben darf sich jeder heimische Spiele-Entwickler. Dabei kommt es nicht auf die Plattform oder das Geschäftsmodell an, auch kostenlose Titel und Mobile Games dürfen sich bewerben. Zudem sind Early Access-Spiele zugelassen, die Entwicklungen müssen jedoch bereits zum Großteil abgeschlossen und das Spiel öffentlich verfügbar sein.

Beim Green-Award - powered by NEXT Incubator der Energie Steiermark werden Unternehmen und Projekte gesucht, bei denen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Fokus steht.

Women in Tech

Frauen sind in der Tech- und IT-Szene nach wie vor unterrepräsentiert. Um Mädchen und Frauen dazu zu inspirieren, technische Berufe anzustreben, braucht es unter anderem Vorbilder. Im Rahmen des Awards Women in Tech - powered by KURIER suchen wir herausragende Gründerinnen sowie weibliche Führungskräfte oder Forscherinnen in Österreichs Tech-Welt.

Natalie Denk

Als Leiterin des Zentrums für Angewandte Spieleforschung an der Universität für Weiterbildung Krems forscht sie unter anderem in den Bereichen Gender und Diversität in der digitalen Spielkultur. Dabei geht sie vor allem der Frage nach, wie Bildungsangebote gezielt einen Beitrag zur Förderung von Mädchen und Frauen in der Gaming-Kultur leisten können. Daraus ist die „E-Sport Schulliga“ in Wien entstanden. Darüber hinaus entwickelt sie im Forschungsprojekt „ReTrans“ mit ihrem Team spielbasierte Trainingsangebote, um Dolmetscher*innen bei ihrer Arbeit in Transitzonen für Flüchtende zu unterstützen. Im Forschungsprojekt „TRinE“ geht sie der Frage nach, wie Telepräsenz-Roboter im Bildungsbereich eingesetzt werden können. Zudem ist sie Organisatorin und Veranstalterin der renommierten Fachtagung “FROG - Future and Reality of Gaming”.

Katharina Krösl

In ihrer Forschungsarbeit hat sich die Expertin für erweiterte Realität darauf spezialisiert, mithilfe von Informatik und Technologie mehr Inklusion zu schaffen. So ging sie im Projekt “XREye” der Frage nach, wie Sehbeeinträchtigungen mithilfe von Virtual Reality erfahrbar gemacht werden können. Das Tool hilft dabei, öffentliche Räume barrierefrei zu gestalten und medizinische Behandlungen zu verbessern. Sie engagiert sich für die Vernetzung von Forscherinnen, der Nachwuchsförderung und ist eine der Gründerinnen des österreichischen Ablegers von IEEE - Women in Engineering. Das internationale Netzwerk engagiert sich für Frauen in der Tech-Branche.

Gabs Chihan Stanley

Als Creative Director des XR-Studios vrisch schafft Gabs Chihan Stanley virtuelle Welten, die gleichermaßen unterhalten, fesseln und informieren sollen. Projekte wie die VR-Version einer Theaterproduktion über Meisterdetektiv Sherlock Holmes und eine 360-Grad-Videodokumentation vom Besuch eines Geflüchtetenlagers im Libanon wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Als Gründerin von XRVienna bringt sie die österreichische VR- und AR-Community zusammen und schafft damit einen Raum, sich zu vernetzen.