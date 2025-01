Hyperschallraketen für gescheiterte Zumwalt: Fotos zeigen Umbau

Die Zumwalt-Klasse war als modernstes Kriegsschiff der Flotte geplant. Daraus wurde eines der größten Rüstungs-Debakel der US Navy in den vergangenen Dekaden.

Die Zumwalt befand sich schon seit August 2023 in der HII-Werft . Die Zeitlinie auf dem Slide beginnt mit Jänner 2024 im Trockendock. 2 der Fotos zeigen Arbeiter und geben so einen guten Eindruck davon, wie groß das Schiff ist und wie entsprechend groß das Umbauvorhaben war.

Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. Aktuell ist geplant, dass die Zumwalt frühestens Ende des Jahres die IRCPS bei Tests starten wird. Das gibt der Navy und US Army, bei der die landgestützte Variante der IRCPS unter dem Namen Dark Eagle erprobt wird, noch Zeit, die Hyperschallrakete zu optimieren.

Erst im Dezember 2024 konnte Dark Eagle erfolgreich von einem Container Launcher starten – davor gab es mehrere Fehlversuche. Laut der US Army lag das aber nicht an der Rakete selbst, sondern an der Abschussvorrichtung.

Was gegen diese Option spricht: Die AGS und ihr Munitionzuführungssystem ist so an das LRLAP angepasst, dass nicht einfach reguläre 155mm-Munition genutzt werden. Die Navy müsste also die neue Munition erst entwickeln lassen und testen, was wiederum Zeit und vor allem Geld kostet. Die Zumwalt-Klasse ist die einzige, die AGS nutzt: Dementsprechend hätte diese neue Munition keinen Mehrwert für andere Schiffe der Navy.

In Anbetracht der aktuellen Bedrohungslage, durch günstige Drohnen und improvisierte Marschflugkörper im Roten Meer, bzw. zukünftig durch Drohnenschwärme im Chinesischen Meer, könnte sich das dennoch auszahlen. Mit Airburst-Munition könnten Drohnen günstiger abgewehrt werden als mit Raketen aus dem Mk 57. Aktuell kostet eine SM-2 um die 2,4 Millionen US-Dollar. Selbst, wenn ein Schuss einer neu entwickelten Airbust-Munition für AGS wieder 800.000 US-Dollar kosten würde, wäre das nur ein Drittel einer SM-2.