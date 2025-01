Arleigh Burke am Limit: Navy muss Zerstörer DDG(X) vorantreiben

Die US Navy braucht dringend ein neues Kriegsschiff. Es soll Laserwaffen und Hyperschallraketen abfeuern können.

Bei der Entwicklung der neuen Klasse darf sich die Navy nicht mehr allzu viel Zeit lassen. So ist die aktuelle Klasse Arleigh Burke bereits am Ende seiner Lebensdauer angekommen. Im Hinblick auf Weiterentwicklungen ist das Design offiziell ausgereizt .

Die US Navy treibt die Entwicklung ihrer nächsten Generation von Zerstörern mit der Bezeichnung DDG(X) voran. Admiral Bill Daly gab auf der jährlichen Konferenz der Surface Navy Association einen Überblick über den aktuellen Stand des Programms. Davon berichtet The War Zone .

DDG(X) soll deutlich leistungsfähiger sein. Sie soll eine größere Vielfalt an Waffensystemen unterstützen, einschließlich neuer Hyperschallraketen und Energiewaffen. Zudem soll sie über fortschrittliche Kommando- und Kontrollsysteme verfügen. Ihre Reichweite soll ebenso erhöht werden.

All das erfordert viel Energie. Bei Kriegsschiffen ist die Energieerzeugung Teil des Antriebssystems. Und das lässt sich nicht so einfach aufrüsten oder austauschen. Bei der Arleigh Burke steht man deshalb an: Aus ihrem Antriebssystem lässt sich nicht noch mehr herausholen, weshalb keine weitere, kampfkraftsteigernden Upgrades möglich sind.

Daly vergleicht das mit dem Stromverbrauch in Haushalten. Als die Arleigh-Burke-Klasse Ende der 1980er-Jahre entworfen wurde, haben US-Haushalte noch 40 Prozent weniger Strom verbraucht als heute. Mit größeren Fernsehern und immer mehr elektrischen Geräten, hat sich der Energiebedarf stark erhöht. Das lässt sich auch auf Kriegsschiffe übertragen.

