Billiger wird’s nicht: Hubschrauber-Doorgunner jagen Huthi-Drohnen

Das Video wurde mit der Infrarotkamera des Hubschraubers gefilmt. Diese drehbare Kamera zur Zielbeobachtung und Identifikation ist üblicherweise unter der Nase oder seitlich am Hubschrauber montiert. Zu Beginn ist ein Frachtschiff zu sehen.

Haben die Huthi im Vorjahr vor allem versucht Israel mit den Drohnen zu treffen, werden jetzt verstärkt zivile Frachtschiffe attackiert. Ob das Frachtschiff im Video das Ziel der Drohne war, bzw. der Hubschrauber zu dessen Schutz eingeteilt wurde, wird nicht deutlich gesagt. Es ist aber anzunehmen, dass es so war.

In der nächsten Einstellung ist die fliegende Drohne zu sehen, vermutlich in geringer Flughöhe über dem Meer. Vom Aussehen her ist es eine Drohne des Typs Samad, die die Huthi angeblich selbst bauen. Rüstungsexpert*innen gehen davon aus, dass viele Komponenten für die Drohnen und Marschflugkörper aus dem Iran kommen, bzw. die Waffen dort gebaut und als Teilesatz in den Jemen geschickt werden, wo sie dort von den Huthi zusammengesetzt werden.