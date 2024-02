Deutsche Fregatte schießt irrtümlich auf US-Drohne, beide Raketen versagen

Die Hessen hätte beinahe eine MQ-9 Reaper der US Air Force abgeschossen. Die Raketen stürzten allerdings ins Meer.

Der Vorfall wird also vermutlich auch in Bezug auf das Kriegsgerät ein Nachspiel haben. Die Hessen ist eine auf Luftabwehr-spezialisierte Fregatte. Die SM-2-Raketen sind die wichtigste Bewaffnung zu diesem Zweck. Die Hessen hat dafür einen Starter mit 32 Zellen . Alternativ kann eine Zelle mit 4 der kleineren ESSM-Raketen (ca. 50km Reichweite) statt einer SM-2 bestückt werden (ca. 170km Reichweite).

Theoretisch hätten die Raketen die US-Drohne treffen sollen. Denn die MQ-9 Reaper fliegt in einer Höhe von ungefähr 12.000 Meter , die SM-2-Raketen weisen eine maximale Einsatzhöhe von rund 20.000 Meter auf.

Das war Glück im Unglück, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Denn das Fluggerät, das die Hessen ins Visier nahm, war eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 Reaper , die in etwa 30 Millionen Dollar kostet.

International sorgt diese doppelte Panne für Spott. So wird etwa die berühmte "deutsche Gründlichkeit" bei der Identifikation des Ziels angezweifelt. Häme gibt es auch, weil die Huthi bisher mindestens 2 MQ-9 abgeschossen haben. "Wieso können die Huthi mit billigen iranischen Raketen, was die Deutschen mit 2 Millionen Euro teuren SM-2 (pro Stück) nicht schaffen?" liest man etwa öfters in Kommentaren zu dem Vorfall.

➤ Mehr lesen: Großbritannien will Laserwaffe gegen Huthi-Rebellen einsetzen

Möglicherweise Freund-Feind-Erkennung von MQ-9 deaktiviert

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Stempfle, erklärte das Versehen damit, dass es vorher eine Abfrage bei den Verbündeten gegeben habe, bei der niemand ein eigenes Flugobjekt im Einsatzgebiet gemeldet habe.

Zusem soll das Freund-Feind-Erkennungssystem (IFF) der Reaper deaktiviert gewesen sein - was genau solche Missgeschicke verhindern soll. In der Region sind regelmäßig Aufklärungsdrohnen der USA unterwegs, die nichts mit dem Einsatz im Roten Meer zu tun haben. Dies soll auch bei dieser MQ-9 der Fall gewesen sein.