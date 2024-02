Russlands neue Hightech-Drohne ist ein Spielzeug-Boot

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges waren es Drohnenboote der Ukraine, die Schlagzeilen gemacht haben. Zuletzt ist besonders eine Stealth-Variante jener in Erscheinung getreten.

Nun kursieren in russischen Medien Bilder eines russischen USV (Uncrewed Surface Vessel), das der Ukraine Konkurrenz machen soll. Aufgefallen ist das unter anderem dem Milblogger H I Sutton. Das 3,5 Meter lange Boot "Afalina" soll außerdem mit "KI-Unterstützung" kommen. Was genau das in der Praxis heißen soll, ist bislang allerdings unklar.

Spielzeugboot

Fotos sowie ein Video, das einen angeblichen “Prototyp” des USV zeigt, ist allerdings offenbar lediglich ein ferngesteuertes Spielzeugboot. Dass es sich dabei um ein maßstabsgetreues Modells eines tatsächlichen Kriegsbootes handelt, ist auch laut Sutton höchst unwahrscheinlich. So ist etwa (das bei einem autonom gesteuerten Gefährt unnötige) Cockpitfenster lediglich schwarz übermalt.

➤ Mehr lesen: Ukraine hat neue Stealth-Kamikaze-Boote