US-Armee stoppt Entwicklung der Mega-Artillerie ERCA

Im Rahmen des Programms ERCA (Extended Range Cannon Artillery) hat die US-Armee daran gearbeitet, die Reichweite von Artilleriegeschützen drastisch zu erhöhen. Gewöhnliche Haubitzen wie die M777 und die M109 hätten so durch Weiterentwicklungen deutlich weiter schießen können. Mithilfe von Ramjet-Geschossen war von einer Flugdistanz von bis zu 150 Kilometer gesprochen worden.

➤ Mehr lesen: ALTIUS-700M: Panzerknackende "lauernde Waffe" erstmals scharf getestet

Nun wurde bekannt, dass das entsprechende Prototypen-Programm eingestellt wurde. Das gab US-Armee-Beschaffungschef Doug Bush vor Kurzem bekannt. Die Tests wurden bereits vergangenen Herbst gestoppt.

„Leider war es nicht erfolgreich genug, um direkt in Produktion zu gehen“, sagte er laut einem Bericht bei Defense News. Anstelle der Eigenentwicklung sehe man sich nun auf dem Markt um, was es an vergleichbaren Systemen gibt, die die hohen Reichweitenanforderungen erfüllen könnten.