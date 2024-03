ALTIUS-700M: Panzerknackende "lauernde Waffe" erstmals scharf getestet

Als Ziel wurde ein Modell eines Buk-M1-2 gewählt. Aus dem Video und den Informationen von Anduril geht nicht hervor, wie präzise das russische Luftabwehrsystem nachgebaut wurde – vor allem dessen Panzerung. Die Zerstörungskraft in dem Video könnte deshalb größer aussehen, als sie wäre, wenn ein echtes Buk-M1-2 getroffen wird.

Die Hellfire wird primär von Kampfhubschraubern und Drohnen, wie die MQ-1 Predator und MQ-9 Reaper, eingesetzt. In der aktuellen Version soll die Zerstörungskraft der Hellfire groß genug sein, um auch moderne Kampfpanzer mit Reaktivpanzerung zu vernichten.

Sie kann entweder aus der Luft oder vom Boden aus gestartet werden. Sie hat eine Reichweite von 160 Kilometern und maximal 75 Minuten Flugzeit. Die Idee ist, dass sie in ein Zielgebiet geschickt wird und dort kreist, bis ein Ziel entdeckt wird. Das funktioniert weitestgehend autonom.

Im Gegensatz zur Hellfire wird die ALTIUS-700M aber nicht in Sichtlinie auf das Ziel abgefeuert. Als Loitering Munition ist das System als eine Weiterentwicklung einer Kamikaze-Drohne zu sehen.

Dass Anduril als Ziel ein Modell eines Buk-M1-2 gewählt hat, ist kein Zufall. Russland nutzt das Flugabwehrsystem derzeit sehr aktiv in der Ukraine. Die Ukraine wiederum hat von den USA im Vorjahr ALTIUS-600 bekommen. Es ist allerdings nicht bekannt, ob es sich dabei um die unbewaffnete Aufklärungsdrohne handelt, oder um die 600M , die einen Gefechtskopf mit etwa 3 Kilogramm Gewicht hat.

Loitering Munition ermöglicht auch Hinterhalte . Ist durch die Aufklärung mit einer Drohne etwa bekannt, welche Route eine feindliche Panzerkolonne nimmt, können ALTIUS-700M über einer günstigen Stelle kreisen. Erreicht die Kolonne den Zielort, greifen mehrere ALTIUS-700M von verschiedenen Richtungen an, um mögliche Nahbereichs-Luftabwehrsysteme zu überfordern.

Offiziell sagt Anduril nur, dass es bereits einen Kunden für das ALTIUS-700M gibt, will aber keine Details nennen. Die Aufklärungsdrohne ALTIUS-700 wird derzeit für die US-Armee getestet. Die kleinere 600 wird von mehreren US-Streitkräften selbst erprobt. Die Air Force startete sie etwa aus dem internen Waffenschacht der Stealth-Drohne XQ-58A Valkyrie und die US-Armee vom UH-60 Black Hawk aus und einem fahrenden Fahrzeug.

Anduril Industries wurde 2017 gegründet, von Palmer Luckey . Der ist in der Technologiebranche als Gründer von Oculus VR und Designer der VR-Brille Oculus Rift bekannt.

Im April 2021 wurde das Drohnen-Unternehmen Area-I gekauft. Area-I ist der Hersteller der ALTIUS-Reihe, die jetzt von Anduril verkauft wird. Anduril hat 60 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage in Georgia, Atlanta investiert, in der die ALTIUS-Aufklärungsdrohnen und -Loitering Munitions gebaut werden.