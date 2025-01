Samsung Galaxy S25 Slim: Bilder vom ultradünnen Phone geleakt

Am 22. Jänner steht das große Samsung-Event an . Als Fixstarter gelten die 3 üblichen Spitzen-Smartphones der S-Reihe . Allerdings soll es dieses Jahr auf der Unpacked-Show eine Überraschung geben. Es wird nämlich ein ultradünnes Phone erwartet: das Samsung Galaxy S25 Slim .

Damit sich ein optischer Zoom in einem derart dünnen Gehäuse überhaupt ausgeht, setzt der koreanische Hersteller offenbar auf seine selbst entwickelte ALoP-Kamera (All Lenses on Prism), die das übliche Kamerakonzept von Smartphones auf den Kopf stellt.

Neues Kamerasystem soll Platz sparen

Bei der gängigen Periskop- beziehungsweise Teleskop-Bauweise trifft das einfallende Licht auf ein Prisma, wo es im rechten Winkel gebrochen und auf die Linsen geschickt wird. Die Linsen stehen dabei vertikal zur Ebene des Smartphone-Gehäuses, wodurch ihr Durchmesser die Höhe des Kamera-Bumps bestimmt.

Die neue ALoP-Technologie hingegen positioniert die Linsen horizontal auf dem Prisma, sodass sie in der Ebene des Smartphone-Gehäuses bleiben. Dadurch kann der Durchmesser größer werden, ohne, dass das Smartphone dicker werden muss. Laut Samsung wird dadurch eine größere Blende möglich. Das heißt: Mehr Licht trifft auf den Sensor. Samsung spricht von f/2,58 bei einer Brennweite von 80 mm.

Zudem ist ein ALoP-Kameramodul flacher und kürzer als eine Periskop-Kamera - insgesamt also deutlich platzsparender. Das heißt: Die ungeliebte Kamera-Beule an der Gehäuserückseite kann kompakter ausfallen – in der Breite und in der Höhe.