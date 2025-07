GAZAP: Türkei testet eigene "Mother of all Bombs"

Die MK 84 GAZAP ist die größte in der Türkei hergestellte Bombe und zählt zu den größten nicht-nuklearen Bomben überhaupt.

Nun wurden erstmals Bilder von einer türkischen Vakuumbombe öffentlich. Die Bombe mit dem Namen MK 84 "GAZAP" (Zorn) soll 2.000 Pfund wiegen (gut 900 kg) und damit die größte in der Türkei hergestellte Bombe sein.

Die GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) wird oft auch als "Mother of all Bombs" (Mutter aller Bomben) bezeichnet. Die thermobarische Bombe, auch Vakuumbombe genannt, enthält 8,5 Tonnen Sprengstoff, das mit dem Äquivalent von 11 Tonnen TNT explodiert.

Woher die Bilder stammen, ist nicht ganz klar. Ebenso unbekannt ist, wann der Test mit der Bombe durchgeführt wurde. Da in der vergangenen Woche bis zum heutigen Sonntag die Militär-Expo IDEF 2025 stattfand, ist es wahrscheinlich, dass die Aufnahmen der Vakuumbombe im Rahmen der Ausstellung vorgestellt wurden.

Explodiert eine Vakuumbombe (auch Aerosolbomben genannt), wird dabei ein Brennstoff weitläufig in der Luft verteilt. Dieser fängt im Zuge der Explosion Feuer, wodurch die Reichweite als auch die Druckwelle der Bombe wesentlich erhöht wird. Auch die entstehende Hitze ist wesentlich höher als bei herkömmlichen Bomben.

Da die Brennstoffwolke auch Räume und Tunnelsystem durchdringen kann, ist diese Waffe auch gegen befestigte Ziele wirkungsvoll, bei denen herkömmliche Bomben versagen. Der Feuerball entzieht der Luft zusätzlich Sauerstoff , wodurch ein Unterdruck entsteht. Dieser plötzliche Unterdruck kann ebenfalls zu Lungenschäden führen - auch an Orten und Gängen, die vom Feuerball verschont geblieben sind. Dies führt dazu, dass Menschen und Tiere in der Nähe der Explosion ersticken können. Der Unterdruck trägt auch dazu bei, dass Häuser und Tunnelsysteme eher einbrechen .

Mutter und Vater aller Bomben

Die deutlich schwerere MOAB aus amerikanischer Produktion hat einen Sprengradius von 150 Metern, die Druckwelle soll noch in 1,5 Kilometern Entfernung Schäden anrichten können. 15 Stück der Bombe wurden bisher gebaut, ihr einziger Einsatz auf dem Schlachtfeld war 2017 in Afghanistan, wo auf ein Höhlensystem des IS fallen gelassen wurde. Knapp 100 IS-Anhänger sollen ums Leben gekommen sein.