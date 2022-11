Das ist Chinas eigene "Mutter aller Bomben"

In einem Video zeigt die chinesische Luftwaffe eine Bombe, die stark an die amerikanische MOAB erinnert.

Die chinesische Luftwaffe hat in einem Promovideo auf der Social-Media-Plattform Weibo eine bisher unbekannte Bombe gezeigt. Sie zeigt Ähnlichkeit zur amerikanischen " Mother of all Bombs " (Mutter aller Bomben). Die GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast erhielt den Spitznamen aufgrund ihrer Abkürzung MOAB .

Über die im chinesischen Promovideo gezeigte Bombe sind bisher keine technischen Details bekannt. Ob die darauffolgenden Bilder von der Explosion einer Trainingsanlage mit dieser Bombe zusammenhängen ist unklar.

Äußerlich sind lediglich ein Zünder an der Vorderseite und 6 Flügel am Heck sichtbar. Die Form deutet nicht darauf hin, dass die Bombe einen Lenkmechanismus hat.

Chinesische MOAB

In einem inzwischen entfernten Artikel der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times (hier im Internet Archive) wurde die Bombe 2019 als mehrere Tonnen schwere chinesische Version der "Mother of all Bombs" bezeichnet. Sie sei so schwer, dass der H-6K-Bomber nur jeweils eine transportieren könne. Sie soll zwischen 5 und 6 Meter lang sein.