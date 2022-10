China zeigt “Flugzeugträger-Killer” als “Warnung an die USA”

Das chinesische Staatsfernsehen CCTV übertrug am 1. Oktober, dem Nationalfeiertag Chinas, Bilder ihrer Atom-fähigen Waffen. Darunter befanden sich auch ihre “Flugzeugträger-Killer ” - die interkontinentalen ballistischen Raketen DF-21D, DF-26B und die neue DF-41.

Mindestens ein Dutzend der DF-26B-Raketen inklusive ihrer Startvorrichtungen wurden in einer 8-teiligen Doku auf CCTV gezeigt. “Die Präsentation strategischer Waffen ist eine subtile Warnung an die Vereinigten Staaten, die andere Länder dazu anstiften, in der Taiwan-Frage Druck auf Peking auszuüben”, sagt der ehemalige Armee-Ausbilder Song Zhongping gegenüber der South China Morning Post.

Test vor 2 Jahren

Zuletzt ließ Chinas Armee im August 2020 2 “Flugzeugträger-Killer” im Südchinesischem Meer mit einem sich bewegenden Schiff kollidieren. Der Test fand just an jenem Tag statt, nachdem laut Peking ein U-2-Spionageflugzeug der USA über Chinas nördlicher Küste entdeckt wurde.