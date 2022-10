Chinesische Soldaten kommen auf Surfbrettern mit Jet-Antrieb

Indes hat China immer wieder Übungen vor taiwanesischen Gewässern abgehalten. Nun macht ein Video die Runde, das zeigt, wie chinesische Spezialkräfte unter Umständen an der Küste landen könnten. Transportiert werden sie darin auf Jet-angetriebenen Surfbrettern , wie in den Bildern zu sehen ist. Dank des Wasserstrahlantriebs sind sie äußerst flott unterwegs.

Chinas Säbelrasseln in Richtung Taiwan geht nun schon einige Monate lang. Immer wieder wird spekuliert, ob Chinas Führung eine Invasion des Inselstaates vor seiner Küste planen könnte. Militärisch wäre eine Landung von Streitkräften an der taiwanesischen Küste jedenfalls ein riskantes Unterfangen für das chinesische Militär. Taiwan hat seine Abwehrmöglichkeiten in den letzten Jahren zunehmend ausgebaut.

Offensichtliche Nachteile

Eine militärische Landung auf den Surfbrettern macht in dem Video zwar einiges her, hat in der Praxis aber eine Reihe von Nachteilen. So dürften sie vermutlich keine hohe Reichweite sowie nur eingeschränkte Ladekapazitäten haben. Auch dürften sie gegen Wellengang relativ empfindlich sein, wie die Eurasian Times anmerkt.

Ob die Gerätschaften tatsächlich in einem militärischen Konflikt zum Einsatz kommen würden, ist darum eher fraglich. Die Übung könnte reinen Propagandazwecken dienen.

Surfbrett auf Alibaba

Ein aufmerksamer Twitter-Nutzer hat auch entdeckt, dass auf der chinesischen Shopping-Plattform Alibaba Surfbretter verkauft werden, die denen im Video sehr ähnlich sehen. Je nach Stückzahl kostet eines zwischen 3800 und 4250 US-Dollar.