Mirosoft bringt umstrittene KI-Suche "Recall" nach Europa

Microsofts "Recall"-Funktion für Windows nimmt alle paar Sekunden einen Screenshot des Bildschirms auf und speichert diesen. Mit diesen Bildern wird dann eine KI gefüttert , die damit die gesamte Nutzung des PCs nachvollziehen kann. Diese kann man beispielsweise dann per Texteingabe fragen, welche Seite es nochmal war, auf der man in der vergangenen Woche das lustige Katzenvideo gesehen hat (ab Minute 16:30).

Dass nicht alle Windows-Nutzer von dieser Funktion begeistert sind, ist klar. Nach Diskussionen über Sicherheits- und Datenschutzbedenken ruderte Microsoft mehrmals zurück, verschob den Recall-Start und machte die KI-Suche freiwillig. Im April dieses Jahres kam die überarbeitete Suche auf die Rechner, allerdings nicht in Europa.

Europastart von Recall

Das ändert sich jetzt: Über das optionale Update KB5062660, das am 22. Juli veröffentlicht wurde, lässt sich die Recall-Funktion nun auch in Europa nutzen. Die Voraussetzung ist jedoch, dass man einen Copilot+-PC nutzt, also Microsofts neueste Gerätekategorie mit leistungsstarken integrierten KI-Chips. Interessierte müssen die Funktion zudem selbst aktivieren, sie ist von Haus aus deaktiviert.

➤ Mehr lesen: Copilot+ PC: Microsoft stellt neue Kategorie von Computern vor

Damit Recall in Europa zugelassen wird, musste Microsoft einige Anpassungen vornehmen. Da der Digital Markets Act beispielsweise vorschreibt, dass man Daten auf Wunsch des Kunden mit anderen Herstellern teilen kann (um ein Marktmonopol zu verhindern), können die Screenshots auch exportiert werden. Auch beim Thema Sicherheit wurde nachgebessert: Microsoft versichert, dass die Screenshots nur lokal auf dem Rechner gespeichert werden und Kennwörter und Kundendaten automatisch gefiltert werden.

Brave und Signal blockieren Recall

Für manche Entwickler ist das allerdings nicht genug. Die Macher des Brave-Browsers haben Recall daher standardmäßig für ihren Browser deaktiviert, damit Surf-Angewohnheiten nicht versehentlich aufgezeichnet werden. Auch die Desktop-Version des Messenger-Dienstes Signal blockiert die Recall-Funktion.