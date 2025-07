Russen verärgert: Riesige An-124 verlässt ohne Probleme die Ukraine

Am 11. Juli landete in Leipzig ein besonderes Flugzeug. Die Antonow An-124 gilt als eines der größten Frachtflugzeuge der Welt. Die Maschine saß seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine fest, weil sie dort zuvor wegen Wartungsarbeiten geparkt war. Seit dem 24. Februar 2022 ist der Luftraum über der Ukraine für zivile Flüge geschlossen und die Maschine konnte nicht in Sicherheit gebracht werden.

Damit die Antonow An-124 unentdeckt nach Leipzig fliegen konnte, wurde das Transpondersignal bis über die polnisch-ukrainische Grenze abgeschaltet. Erst im polnischen Luftraum konnte man das Flugzeug wieder nachverfolgen. In Russland ist man über das Entkommen der Maschine wenig erfreut, wie Flugrevue berichtet.

Einheitlich hätte man die An-124 trotzdem entdecken müssen. Sie strahlt eine auffällige Radarsignatur ab und fliegt sehr langsam.

Russlands Reaktion

Für die russische Armee schien diese Flucht eine Überraschung zu sein. Russische Zeitungen titelten: “Ziel verfehlt”. Auf dem eng mit der russischen Luftwaffe vernetzten Telegram-Kanal “Fighterbomber” bezeichnete man das Ereignis als “traurigen Vorfall, vor allem für unseren Geheimdienst”.

Traurig sei, dass das Flugzeug ohne bemerkt zu werden, abfliegen konnte. Denn das Ziel wäre eigentlich gewesen, das Frachtflugzeug am Boden zu zerstören. Jedenfalls aber bevor die Maschine entkommen kann. Mit dem Flugzeug können jetzt wieder Waffen aus aller Welt in das polnische Rzeszów geflogen werden. Dort lagern Waffenimporte für die Ukraine.

Enttäuscht ist man in Russland auch, weil man erst kürzlich Angriffe gegen das Antonow-Werk Swjatoschyn flog - also jenem Ort, wo das Flugzeug bisher gelagert wurde. Vorbereitungen für den Abflug dürfte das russische Militär nicht bemerkt haben. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die An-124 seit den ersten Julitagen zwischendurch im Freien geparkt wurde.

Eines der größten Transportflugzeuge

Dabei handelt es sich bei der An-124 um kein kleines, sondern ein sehr großes, schwerfälliges Flugzeug. Mit einer Länge von 69,10 Metern, einer Spannweite von 73,30 Metern und einer Höhe von 20,78 Metern gehört es zu den größten Flugzeugen der Welt. Es hat in der Militärversion eine maximale Nutzlast von 150.000 Kilogramm. Die Maschine wurde ursprünglich für militärische Transporte ausgelegt, wird allerdings auch für zivile Transporte verwendet.