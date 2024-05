Europa sucht nach Alternative für Antonow An-124

EU-Projekt für 20 Millionen Euro

Seit dem Krieg in der Ukraine wird es aber immer schwieriger, an ukrainische Antonow-Maschinen zu kommen. Im Rahmen einer Ausschreibung des Europäischen Verteidigungsfonds (EEF) wurden 1,03 Milliarden Euro in insgesamt 54 Projekte investiert. Wie die EU jetzt bekanntgab, ist darunter auch das Projekt ESOCA (European System for Outsized Cargo Airlift) mit einem Umfang von 20 Millionen Euro und einer Laufzeit von 18 Monaten.

Insgesamt sind 14 Firmen an der Forschung beteiligt, Airbus Deutschland leitet das Projekt. In der Beschreibung heißt es: „Strategische Lufttransportkapazitäten sind entscheidend für die schnelle und effektive Verlegung einer großen Menge an Personen, schwerer Ausrüstung und übergroßer Fracht, um die militärischen Anforderungen der europäischen und verbündeten Nationen zu erfüllen. […] Das Projekt wird kurz- und langfristige Optionen für die zukünftige strategische Lufttransportfähigkeit Europas ermitteln, definieren und bewerten und alle dafür nötigen Studien ausführen.“

