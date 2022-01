Airbus vs. Antonov: Flugzeugbauer gründet eigene Frachtairline

Um der neuen Aufgabe gewappnet zu sein, hat der Hersteller eine spezifische, flexible Palette entwickelt, die das Beladen vereinfachen soll. Ihre Größe kann der Fracht angepasst werden. Im Dezember 2021 konnte so ein Hubschrauber von Marseille nach Kobe in Japan gebracht werden, sagt Clément Beaunis, Projektleiter der neuen Frachtairline.

Antonov Airlines ist starker Konkurrent

Airbus plant an wichtigen Flughäfen ein Ladesystem zu stationieren, das innerhalb eines Tages aufgebaut werden kann. An anderen Flughäfen, wird das interne System der Beluga-Maschinen eingesetzt, was in weniger als einer Stunde ausgefahren werden kann und für Frachten von bis zu 20 Tonnen geeignet ist.

Die ukrainische Fluggesellschaft Antonov Airlines ist bereits sehr erfolgreich auf diesem Markt präsent. Ihre Maschinen An-124 und An-225 weisen eine Tragekapazität von bis zu 250 bzw. 150 Tonnen auf, während die Beluga-Flieger gerade mal 40 Tonnen transportieren können. Laut Fazlollahi sei dafür der Vorteil der eigenen Frachtflieger, dass sie in der Lage sind höhere und breitere Fracht zu transportieren.