Neues Foto: So sieht die riesige Antonow An-225 mittlerweile aus

Eines der ersten materiellen Opfer der russischen Invasion in der Ukraine war das damals größte Frachtflugzeug der Welt. Die riesige Antonow An-225 Mrija wurden gleich in den ersten Kriegstagen Ende Februar 2022 schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Die Zerstörung der sechsstrahligen Maschine wurde oft zu einem nationalen Trauma für die Ukraine hochstilisiert. Immer wieder sind Pläne für die Reparatur beziehungsweise Instandsetzung der legendären Mrija aufgetaucht und diskutiert worden.

➤ Mehr lesen: Das macht die 5-köpfige Crew beim Start der Antonow An-225