Warzenschwein unerwünscht: Warum die Ukraine die A-10 nicht haben will

Die US Air Force wird die A-10 in Pension schicken. Manche glauben, dass das ikonische Kampfflugzeug perfekt für die Ukraine geeignet ist.

Jetzt stellt sich die Frage, was mit den 162 Stück passieren soll. „Ab in die Ukraine!“ , hört man oft – vor allem von Fans der A-10 Thunderbolt II, die besser als „ Warthog “ (Warzenschwein) bekannt ist. Diesen Spitznamen hat sie von den Piloten bekommen, weil sie als hässlich, gleichzeitig aber als schlagkräftig und robust gilt.

Aber schon als 2024 die Frage aufkam, was man in ein paar Jahren mit den A-10s machen solle, sagt der damalige Secretary of the Air Force Frank Kendall: „Die Ukraine hat kein großes Interesse geäußert. Ich glaube, dass sie sich bezüglich der Überlebensfähigkeit sorgt – zurecht.“ Das scheint seltsam, da zu Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 die A-10 als eine Art Wunderwaffe dargestellt wurde, die problemlos die Angreifer besiegt hätte - zumindest, wenn es nach den Memes geht.