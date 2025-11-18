Bitcoin bricht weiter massiv ein

Die älteste Kryptowährung stürzt gerade ab und ist weit unter 100.000 Dollar gefallen. Auch andere Digitalwährungen brechen ein.

Die Kurve des Bitcoin-Kurses zeigt derzeit steil nach unten. In den vergangenen Tagen hat die älteste Kryptowährung massiv an Wert verloren. Aktuell steht der Bitcoin bei 89.500 Dollar. Gegenüber dem Allzeithoch im Oktober mit 126.200 US-Dollar hat Bitcoin also fast 30 Prozent eingebüßt. Selbst im Jahresvergleich liegt der Bitcoin-Kurs damit um 2 Prozent im Minus.

Auch alle anderen digitalen Währungen sind derzeit tiefrot. Ethereum ist unter die 3.000-Dollar-Marke gefallen und hat in den vergangenen 7 Tagen rund 16 Prozent verloren. Bei Cardano steht im Wochenvergleich ein Minus von mehr als 20 Prozent, bei Solana sind es 18 Prozent und bei XRP sind es Minus 13 Prozent.

➤ Mehr lesen: Das Mysterium um Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto geht weiter