Bitcoin bricht weiter massiv ein
Die Kurve des Bitcoin-Kurses zeigt derzeit steil nach unten. In den vergangenen Tagen hat die älteste Kryptowährung massiv an Wert verloren. Aktuell steht der Bitcoin bei 89.500 Dollar. Gegenüber dem Allzeithoch im Oktober mit 126.200 US-Dollar hat Bitcoin also fast 30 Prozent eingebüßt. Selbst im Jahresvergleich liegt der Bitcoin-Kurs damit um 2 Prozent im Minus.
Auch alle anderen digitalen Währungen sind derzeit tiefrot. Ethereum ist unter die 3.000-Dollar-Marke gefallen und hat in den vergangenen 7 Tagen rund 16 Prozent verloren. Bei Cardano steht im Wochenvergleich ein Minus von mehr als 20 Prozent, bei Solana sind es 18 Prozent und bei XRP sind es Minus 13 Prozent.
Trübe Stimmung
Zuletzt hat eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten auch den Bitcoin belastet. Hintergrund ist eine größere Unsicherheit der Anleger, was weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. An den Finanzmärkten warten die Anleger auf Konjunkturdaten aus den USA, die wegen des Teilstillstands der US-Behörden bisher nicht veröffentlicht werden konnten.
"Die Ungewissheit über die nun anstehenden Wirtschaftsdaten nach dem Ende des US-Shutdowns beschert Anlegern kalte Füße", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Seiner Einschätzung nach könnte sich ein deutliches Unterschreiten der 100.000-Dollar-Marke "zusätzlich als unvorteilhaft für die Marktstimmung erweisen".
