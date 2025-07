Neue Fotos: Railgun auf japanischem Kriegsschiff Asuka gesichtet

Die auf X veröffentlichten Fotos wurden am 30. Juni gemacht. Sie zeigen die JS Asuka im Hafen von Yokosuka. Die Asuka wurde 1995 in Dienst gestellt und ist ein experimentelles Kriegsschiff. Sie dient als Testbett zur Erprobung neuer Technologien.

Die Railgun wurde bei der Asuka am Heck installiert, obwohl man ein Geschütz dieser Größe bei einer Fregatte normalerweise am Bug vorfindet. Die neuen Fotos verraten, warum das so ist.

Railguns müssen in sehr kurzer Zeit eine hohe Menge Energie abrufen können. Daher ist es nicht so leicht, diese Kanonen in bestehende Schiffsysteme zu integrieren. In diesem Fall hat sich Japan wohl dafür entschlossen, die Generatoren und/oder Kondensatoren vorerst außen zu stationieren, da es sich ohnehin nur um Tests handelt.

So muss die Asuka nicht langwierig umgebaut werden. Außerdem ist das Reparieren bzw. Austauschen der Railgun-Komponenten einfacher, als wenn sie unter Deck verbaut wären.