Fast intakte ukrainische Neptun-Rakete in Russland angespült

Jetzt ist eine Neptun in der Nähe der russischen Hafenstadt Taganrog an Land gespült worden. Soweit bekannt, dürfte es das erste Exemplar der Rakete sein, das Russland erbeutet hat, nachdem die Rakete abgefeuert wurde.

Die Ukraine hat bereits früher Landziele in Taganrog mit Raketen angegriffen, wie etwa einen Luftwaffenstützpunkt. Das würde für die Theorie sprechen, dass der angespülte Marschflugkörper die Landziel-Version der Neptun ist. Von der Distanz her würde es sich jedenfalls ausgehen, dass sie von einem Lkw-Starter aus in der Ukraine abgefeuert wird, um ein Ziel in Taganrog zu erreichen.

Russland wird die R-360 analysieren

Im August 2023 wurde mit einer Landziel-Neptun ein russisches S-400 Flugabwehrsystem zerstört. Dieses befand sich auf der Krim und war ähnlich weit von den Frontlinien entfernt, wie Taganrog.