Russische Cruise Missile Kh-101 wirft Täuschkörper ab

Durch abgestürzte Kh-101 weiß man, dass solche Raketen mindestens seit Jänner 2023 zum Einsatz kommen. In den Raketentrümmern wurden die Kanister für die Täuschkörper gefunden.

Russland hat seit der Invasion der Ukraine sein Arsenal aufgerüstet. Dazu gehören auch die Marschflugkörper. So wurde etwa die Kh-101 mit Kanistern ausgerüstet, um Täuschkörper abzuwerfen.

In dem Video ist der Marschflugkörper im Zielanflug. In regelmäßigen Abständen werden die Täuschkörper ausgestoßen, die als weiße Punkte zu sehen sind. Im Video ist das auch jeweils durch ein Popp-Geräusch zu hören. Solche Täuschkörper nutzen üblicherweise Flugzeuge und Hubschrauber .

Die Kh-101 weist Stealth-Eigenschaften auf. Der Radarquerschnitt soll lediglich 0,01 m² betragen. Das heißt am Radar sieht sie aus, wie ein etwas größerer Vögel. Außerdem fliegt sie sehr tief, was das Erfassen durch das Luftabwehrradar weiter erschweren soll.

Als diese angekündigt wurde, sprachen pro-russische Milblogger davon, dass sie elektronische Gegenmaßnahmen hat, um Luftabwehrraketen zu „ jammen “ – also zu blockieren. Dafür fand man in den geborgenen Kh-101-Trümmern aber keine Hinweise.

Allerdings könnten auch Chaffs gleichzeitig ausgestoßen werden. Chaffs, im Deutschen auch Düppel genannt, verteilen dünne Streifen eines leitfähigen Materials in der Luft. Dadurch entsteht eine Art Metallwolke, die vom Radar bzw. Radarsuchköpfen statt dem eigentlichen Ziel erfasst wird. Da Chaffs sehr dünn sind, wären sie von dem Winkel und der Entfernung aus, aus dem das Video gemacht wurde, vermutlich nicht zu sehen.

Nach wie vor offen ist, ob die Kh-101 mit Flares , Chaffs oder beidem bestückt ist. Im Video sieht es eher nach Flares aus, die in Gruppen zu 3 oder 4 Stück abgefeuert werden. Flares sind IR-Täuschkörper . Sie sollen die Infrarotsuchköpfe von Flugabwehrraketen auf sich ziehen, indem sie hohe Hitze ausstrahlen.

Eventuell war damit gemeint, dass die Täuschkörper automatisch ausgestoßen werden, wenn ein Sensor an Bord der Kh-101 ein aktives Radarsignal wahrnimmt. Das wäre nämlich ein Hinweis darauf, dass der Marschflugkörper von der Luftabwehr anvisiert wird. Realistischer ist aber, dass die Täuschkörper zu einem vorprogrammierten Zeitpunkt ausgestoßen werden, zum Beispiel ab 10 Kilometer vor dem Ziel.

Die Meldungen von in der Ukraine geborgenen Kh-101 haben bisher keine eindeutigen Ergebnisse geliefert. So ging ein Bericht von Anfang Februar, in dem ein geborgener Täuschkörper-Kanister geröntgt wurde, davon aus, dass es Flares sind. Bei einer späteren Pressekonferenz des ukrainischen Militärs war von Chaffs die Rede.