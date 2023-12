Abgeschossene Su-24 deutet auf neue Taktik der Ukraine hin

Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben einen russischen Schwenkflügel-Kampfjet vom Typ Su-24M abgeschossen. Der russische Kampfbomber sei über den westlichen Rand des Schwarzen Meeres in der Nähe der berühmten “Schlangeninsel” geflogen. Nun wird international spekuliert, ob eine in den USA hergestellte Patriot-Flugabwehrrakete die Su-24M zum Absturz gebracht haben könnte. In diesem Fall könnte das auf einen neuerlichen Versuch der Ukraine hindeuten, russische Angriffe im westlichen Teil des Landes zu verhindern. Das berichtet "The Warzone".

Su-24M war mit Eskorte unterwegs

Die ukrainische Luftwaffe verkündete am Dienstag via Telegram den Abschuss der russischen Su-24M. Der Kampfjet mit dem Codenamen “Fencer” sei mit einem Su-30SM Luftüberlegenheitsjäger als Eskorte geflogen. In dem Posting scherzte der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe Nikolai Oleshchuk darüber, dass das russische Kriegsschiff Moskva, das letztes Jahr im selben Gebiet des Schwarzen Meeres durch ukrainische Gegenangriffe gesunken ist, nun als “Flugzeugträger” dienen könnte.