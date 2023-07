Video zeigt, wie Russland vergeblich versucht, Storm Shadow abzufangen

Die von Großbritannien zur Verfügung gestellten Marschflugkörper Storm Shadow zählen zu den besten Waffen, die die Ukraine derzeit hat. Mit einer Reichweite von 250 Kilometer ist es die Rakete mit der bisher größten Reichweite, die das Land seit Beginn des Kriegs von einem westlichen Land geliefert bekommen hat.

Auch sind die Storm Shadows sehr genau und extrem schwierig abzufangen. So sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow Ende Mai, dass die Marschflugkörper eine Trefferquote von 100 Prozent aufweisen.

➤ Mehr lesen: Ukraine: Storm Shadow hat eine Trefferquote von 100 Prozent

Wie schwierig die Storm Shadows abzufangen sind, zeigt auch ein Video, das nun in sozialen Netzwerken kursiert. Die weißen Kondensstreifen am blauen Himmel weisen auf russische Raketenabwehrsysteme hin, die versuchen, die Storm Shadow abzufangen. Aber offenbar vergeblich, denn kurz danach schlägt die Rakete in ihr Ziel ein.