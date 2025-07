Nvidia-Chips im Wert von einer Milliarde Dollar nach China geschmuggelt

Die Financial Times hat aufgedeckt, dass Trumps Exportsperre nicht verhindern kann, dass KI-Chips nach China gelangen.

Laut Recherchen der Financial Times soll ein gigantischer Schwarzmarkt für Nvidia-Chips entstanden sein, die nach China geschmuggelt werden. Insgesamt sollen Chips im Wert von einer Milliarde US-Dollar in das Land gebracht worden sein, seit die Trump-Regierung im Frühjahr strengere Exportbeschränkungen für Nvidia-Chips erlassen hat.

➤ Mehr lesen: Wie Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt wurde

Dafür recherchierten Journalisten unter anderem in China, wo sie mehr über ein dichtes Netz aus Betreibern von Datencentern, Mittelmännern und geschmuggelten Chip-Racks offenlegten. Unter der Schmuggelware befinden sich die besonders beliebten B200-Chips, mit denen auch die meisten US-amerikanischen Tech-Konzerne ihre KI-Modelle trainieren.

Aber auch die H100- und H200-Chips sind in China offenbar sehr gefragt. Alle diese Chips sind wesentlich leistungsfähiger als die H20-Chips, die gemäß den Exportbestimmungen teilweise immer noch in China verkauft werden dürfen.

Nvidia weiß von nichts

Gegenüber der Financial Times bestreitet Nvidia, etwas von dem Chip-Schmuggel zu wissen. Außerdem halte man eine illegale Verwendung seiner Halbleitertechnologie in Rechenzentren für „ein aussichtsloses Unterfangen“, sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technischer Sicht. „Rechenzentren benötigen Service und Support, den wir nur für autorisierte NVIDIA-Produkte anbieten“, sagte Nvidia.

Die Financial Times zeigt Bilder von Server-Racks, auf denen die Logos von Firmen wie Supermicro und ASUS prangen. Sie wurden in chinesischen sozialen Netzwerken geteilt. Die betroffenen Unternehmen bestreiten, davon zu wissen, dass ihre Produkte weiterhin in China verfügbar sind.

Drehkreuze für Chip-Schmuggel

Die Chips sollen über Länder in Südostasien, die als eine Art Drehkreuz fungieren, nach China gelangen. Die Server-Racks würden demnach zunächst nach Thailand oder Malaysia geliefert und dann weiter nach China reisen.

➤ Mehr lesen: NVIDIA will mit KI-Firma aus Graz neue Medikamente erforschen

Das US-Handelsministerium soll bereits eine „Aktion scharf“ gegen die illegalen Exporte planen und die Exportkontrollen für die fortschrittlichen KI-Chips abermals verschärfen.