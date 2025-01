NVIDIA will mit KI-Firma aus Graz neue Medikamente erforschen

Das Biotech-Unternehmen Innophore war kürzlich bei der CES in Las Vegas im Rampenlicht der Tech-Welt.

Im Körper und in der Natur sind Proteine wie ein Aufräumtrupp. Ihr Einsatz ist immer gefragt, wenn etwas kaputt ist, repariert oder umgebaut werden muss. Ohne diese Baustoffe würden Menschen zerfallen, denn sie machen Muskeln, Haut und Haare fest. Auch bei biochemischen Abläufen sind sie wichtig – Proteine schützen uns in Form von Antikörpern etwa vor Krankheiten. Weil sie so wichtig sind, möchte man möglichst viel über sie wissen.

Das österreichische Forschungsunternehmen Innophore hat sich den Bausteinen des Lebens verschrieben und simuliert sie und ihr Verhalten am Computer. Damit können etwa neue Medikamente entwickelt und umweltschonende Reinigungsmittel geschaffen werden; sogar Autoreifen und Plastikmüll werden damit biologisch abgebaut.

