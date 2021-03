Computer sagt Corona-Mutationen voraus, bevor sie entstehen

London war die Brutstätte der britischen Corona-Variante, Ostkap jene der südafrikanischen und in Manaus entstand die brasilianische. Nun hat auch Italien eine Eigene. In der Gemeinde Viggiù wurde bei 5 Bewohnern kürzlich eine neue Mutation entdeckt. Wie ansteckend sie ist, wird noch geprüft.

Eine ansteckendere Variante wurde auch in Frankreich entdeckt. In einem Krankenhaus in Lannion kam es zu einem Ausbruch. In Deutschland hingegen wurde erstmals die Mutation B.1.525 nachgewiesen. Laut der Diagnostik-Firma Centogene vereint diese die Eigenschaften der britischen, südafrikanischen und brasilianischen Variante. Diese ist wahrscheinlich ansteckender als andere.

In New York breitet sich indes die Variante B.1526 aus, die Ähnlichkeiten zur südafrikanischen aufweist. Laut dem medizinischen Berater des Weißen Hauses, Anthony Fauci, dürfte sie im Stadtteil Washington Heights entstanden sein. In dieser Variante wurden 2 Mutationen entdeckt: S477N und E484K, die auch bei der brasilianischen und südafrikanischen Variante nachgewiesen wurden. Dadurch könnte sie gegen Impfstoffe resilienter sein.