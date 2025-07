So erkennt man nutzlose KI-Reiseführer auf Amazon

Man freut sich schon auf den Urlaub, bestellt auf Amazon noch einen Reiseführer und dann kommt das ernüchternde Erwachen. Die Inhalte im Buch sind KI-generiert und damit so gut wie unbrauchbar.

KI-generierte Bücher gibt es bereits seit einigen Jahren - genauer gesagt seit Ende 2022, als ChatGPT auf den Markt gekommen ist. 2023 folgten KI-generierte Reiseführer, die veraltete, allgemeine Informationen ohne Mehrwert in großer Schrift darstellen, nur damit das Büchlein voll wird. Was man in solchen Reiseführern meist vergeblich sucht, sind Bilder, Adressen und Geheimtipps.