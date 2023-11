Erwischt: Sports Illustrated lässt Texte von KI schreiben, erfindet Autoren

Das US-Medium Sports Illustrated veröffentlichte laut Futurism Texte auf seiner Webseite, die von einer Künstlichen Intelligenz (KI) geschrieben wurden. Dabei fehlte eine entsprechende Kennzeichnung. Auch die Autor*innen waren frei erfunden. Die Fake-Fotos für deren Profile stammten ebenfalls von einer KI.

Konzern schiebt Schuld auf Partner-Unternehmen

Auf eine erste Anfrage an Sports Illustrated erhielt Futurism keine Antwort. Später erfolgte jedoch eine Stellungnahme des Mutterkonzerns The Arena Group. Sie behauptet, dass es sich bei den KI-geschriebenen Texten um zugekaufte Artikel handle. Obwohl sie ihre Zulieferer von Inhalten sorgfältig auswählen würden, habe ein Unternehmen namens AdVon in diesem Fall versehentlich KI-erstellte Inhalte geliefert. Die KI-Texte von AdVon erschienen auch anderen Plattformen von The Arena Group, etwa auf der Finanzplattform TheStreet.

Auf den Vorwurf Fake-Autor*innen einzusetzen, ging The Arena Group in seiner Stellungnahme gar nicht ein. Neben den KI-Fotos finden sich auch falsche Biografien bei den Autor*innen. Die Artikel und Fake-Personen wurden mittlerweile von der Webseite gelöscht.

➤ Mehr lesen: So könnt ihr KI-generierte Bilder entlarven

CEO schwärmte von Qualität

Die Futurism-Recherche zeigt, dass die Darstellung des Medienkonzerns nicht ganz der Wahrheit entsprechen dürfte. Insider*innen behaupten, dass The Arena Group Bescheid über die KI-Inhalte wusste.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal schwärmte der CEO Ross Levinsohn im Februar sogar von der hohen Qualität, die KI-Inhalte künftig haben würden.