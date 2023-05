So könnt ihr KI-generierte Bilder entlarven

Der erste Hype um KI-Bilder ist zwar vorbei, in Zukunft wird man aber häufiger mit solchen Bildern konfrontiert sein.

All diese Bilder können innerhalb von Sekunden mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt werden. Bildergeneratoren wie „ Dall-E “, „ Midjourney “ oder „ Stable Diffusion “ benötigen nur eine Textbeschreibung. „Der erste Hype mit den modischen Bildern des Papstes oder der angeblichen Verhaftung von Donald Trump ist abgeklungen“, sagt Andre Wolf von der Faktencheck-Plattform Mimikama zur futurezone. Es seien bereits Gewöhnungseffekte eingetreten: Menschen wüssten nun, dass solche generierten Bilder möglich sind und seien schon achtsamer geworden.

Wichtig ist, sich das Bild genau anzusehen. Gibt es irgendwelche Mängel ? Vielleicht sind Teile des Bildes verschwommen, die eigentlich scharf sein sollten. Oder es treten Schatten an Stellen auf, wo eigentlich keine sein dürften.

Die Schwierigkeiten liegen darin, dass die künstliche Intelligenz das Konzept einer Hand – 5 Finger, Daumen an der Seite – nicht kennt. Sie kennt nur die Abbildungen von Millionen Händen in Fotos von Menschen aus einer Datenbank . Und wenn auf diesen Fotos die Hände nicht vollständig zu sehen sind, etwa aufgrund des Blickwinkels, hat für die KI eine Hand womöglich manchmal nur vier Finger oder einen Daumen, der genauso lang wie ein Zeigefinger ist.

Ebenfalls Ende März teilte der deutsche AfD-Politiker Norbert Kleinwächter ein Foto voller schreiender Männer, betitelten es mit „Nein zu noch mehr Flüchtlingen“. Das Bild wurde so allerdings nie gemacht, es stammte von der Software Midjourney.

Der falsche Franziskus verbreitete sich Ende März rasant im Internet. Einen Papst in modischem Daunenmantel hat so noch nie jemand gesehen. Das Foto wurde so natürlich nie gemacht, es entstammt einer Software, die aus Text Bilder generiert. Das Papst-Bild ist verblüffend realistisch und nur bei genauerer Betrachtung sieht man, dass etwa die Halskette unvollständig oder die Brille verformt ist.

Aus Wörtern wird ein Buchstabensalat

Ein Merkmal, bei dem Bildgeneratoren fast immer danebenliegen, ist Schrift. Auch hier weiß die Software weder, dass einzelne Buchstaben ein Wort ergeben, noch was dieses Wort bedeutet. Bei der Darstellung von Schrift entsteht so oft ein Buchstabensalat, der nichts mit normaler Sprache zu tun hat.

Gesamten Kontext des Bildes beachten

Bildgenerierende Software entwickelt sich mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit weiter. In Zukunft könnten Fehler nicht mehr so leicht erkennbar sein. „Fehler werden ausgemerzt“, erklärt Wolf. Deshalb wird der Kontext der Bilder immer wichtiger. „Es ist immer wichtig, in welche Geschichten diese Bilder eingebettet werden“, meint der Faktenchecker weiter.

Wie wahrscheinlich ist es etwa, dass der „King of Rock & Roll“ ein Smartphone dabei hatte? Eine kurze Internetsuche verrät, dass Elvis Presley 1977 gestorben ist. „Von solchen offensichtlichen Falschmeldungen geht keine große Gefahr aus, sie lassen sich leicht widerlegen“, sagt Wolf. Vielleicht mögen sie in einigen WhatsApp- oder Telegram-Gruppen geteilt werden, darüber hinaus schaffen sie es aber nicht.

Besonders schwer zu erkennen sind aber sogenannte Hybridfälschungen. Damit sind Fake News gemeint, in denen zumindest ein kleiner Teil Wahrheit liegt. Als Basis dient dabei meist ein realer Anlass. Am 20. März tauchten etwa Fotos auf, in denen der ehemalige US-Präsident Donald Trump von Polizeibeamten verhaftet wird. Da er tatsächlich zu diesem Zeitpunkt im Fokus der Justiz stand, schien das zumindest plausibel. Die Fälscher*innen nutzten zudem einen Trick: Sie veröffentlichten gleich mehrere Fotos der vermeintlichen Verhaftung. Dadurch wirkte es, als wären etliche Fotograf*innen dabei gewesen.