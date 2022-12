Virales Foto von Sebastian Kurz wurde manipuliert

Ex-Bundeskanzler Kurz hat nicht stark zugenommen. Ein entsprechend bearbeitetes Bild ging in den vergangenen Tagen viral.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist letzten Montag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einvernommen worden. Nicht nur der Ermittlungsschritt sorgte in Sozialen Medien für Diskussionsstoff, sondern auch ein Foto, das Kurz scheinbar sehr viel fülliger zeigt als üblich .

Kurz-Termin mit der WKSta

Die "Zeit im Bild"-Sendung mit der Originalaufnahme wurde am 28. November 2022 ausgestrahlt. Am selben Tag begann bereits das bearbeitete Foto von Ex-Kanzler Kurz auf Reddit zu kursieren. In den darauffolgenden Tagen schwappte es über zu Twitter und Facebook.