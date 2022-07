Gratis-Tool restauriert alte Fotos mit Künstlicher Intelligenz

Alte und beschädigte Aufnahmen bekommen damit in sekundenschnelle neuen Glanz.

An vielen alten analogen Fotos gehen die Zeichen der Zeit nicht spurlos vorüber. Sie verblassen, haben Kratzer oder verlieren an Farbkraft und Kontrasten. Ein kostenloses Tool auf Basis von Künstlicher Intelligenz kann den alten Fotos aber vollautomatisch wieder zu alter Pracht verhelfen. Das KI-Modell “Generative Facial Prior” (GFP-GAN) (es basiert auf NVIDIA's StyleGAN-2) repariert sie in Sekundenschnelle.

Die Technik zielt darauf ab, die “Identität” der Personen auf den Fotos wiederherzustellen. So liegt ein besonderer Fokus auf Gesichtszügen und Merkmalen wie Augen oder Mund.

Der YouTuber Louis Bouchard berichtete bereits im März darüber und zeigte es in einem seiner Videos.