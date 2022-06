So entstehen spektakuläre Weltraum-Fotos im Garten

Um Sonnenflecken und farbenfrohe Gasnebel zu fotografieren, muss man nicht die NASA sein. Wir zeigen, was Hobby-Fotografen erreichen können.

Schmidt hat gleich 2 davon, ein 10-Zoll-Newton-Carbon-Spiegelteleskop und ein 6-Zoll-APO-Triplett-Refraktor-Linsenteleskop . Außerdem hat er sich in Jennersdorf im Burgenland eine eigene Sternwarte mit einer Kuppel von 2,70 Meter Durchmesser gebaut, um möglichst gute Bedingungen für die Fotografie zu schaffen.

Astrofotografie oder die " Hinterhof"-Fotografie (aus dem englischen "Backyard Astrophotography") ist ein Hobby, das immer mehr Anklang findet. Immer wieder überraschen Fotograf*innen mit Aufnahmen von Planeten oder Nebeln, die auch vom Weltraumteleskop Hubble stammen könnten. Wie sie das schaffen und was dazu nötig ist, hat der Hobby-Astrofotograf, Physiker und Lehrer Michael Schmidt der futurezone erklärt.

Schmidts Sternwarte in Jennersdorf

Möchte man die Sonne fotografieren, braucht man unbedingt einen Energieschutzfilter , der das Equipment vor dem Verbrennen bewahrt. Für die Beobachtung einer bestimmten Sonnenschicht sind weitere Filter für die Kamera nötig. Um etwa die Chromosphäre zu beobachten, ist ein H-alpha-Interferenzfilter nötig. Dieser lässt Licht nur in bestimmten Wellenlägen durch, in diesem Fall 656 nm . Damit kann man Sonnenflecken, Solar Flares und Protuberanzen beobachten.

Es gibt allerdings auch spezielle astromodifizierte Spiegelreflexkameras . Sie haben einen Dualband-Filter über dem Sensor, der dafür sorgt, dass Rotanteile nicht unterdrückt werden. Diese gibt es beispielsweise bei ionisierten Wasserstoff- oder Sauerstoffatomen in Gasnebeln.

Für Sonnenaufnahmen nutzt Schmidt keine Spiegelreflexkamera, sondern eine modifizierte Highspeed-Webcam . So überraschend das klingt, es ergibt Sinn: Die Kamera nimmt Videos mit 70 Bildern pro Sekunde auf. „Um eine möglichst hohe Qualität zu erreichen, ist die Bildrate der wichtigste Faktor“, erklärt er.

Desto weiter man von Städten entfernt ist, desto besser ist es für die Beobachtung. Das liegt nicht nur an der offensichtlichen Lichtverschmutzung , sondern auch an der Temperatur und Luftqualität . Im Grünen ist es kühler, da versiegelter Boden sich stärker aufheizt, erklärt Schmidt.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Im Deep-Sky-Atlas schaut man nach, wo die Objekte sich am Nachthimmel befinden

Mit dem Planetariumprogramm wird ausgewählt, was beobachtet werden soll

Um die Sonne, den Mond oder Planeten zu fotografieren, braucht Schmidt maximal 2 Stunden . Im Beispiel des Sonnenflecks wurden 1.500 Einzelbilder mit der Webcam aufgenommen. Durch das " Lucky Imaging "-Verfahren sucht dann das Programm AutoStakkert die 100 besten Bilder heraus. "Damit wird die Luftunruhe in der Atmosphäre kompensiert", beschreibt Schmidt. Aus den 100 Bildern wird ein einzelnes, scharfes Bild generiert.

Mit einer Sternenkarte und einem Planetariumprogramm auf dem Laptop startet eine Foto-Session. Schmidt hat seine beiden Teleskope mit zwischengeschalteten Kameras und Nachführungen mit seinem Computer verbunden. Er recherchiert, wo und wann es am Himmel etwas zu sehen gibt und kann die Aufnahme mit der Software genau programmieren.

Schmidt hat dafür eine zweite Steuerung, die die Nachführung nochmal korrigiert. "Da ist man im Bereich von Bogensekunden , dem 3.600sten Teil eines Grades. Da reicht eine normale Nachführung nicht mehr", sagt er. Die Steuerung fokussiert auf einen einzelnen Stern und hält ihn im Blickfeld. So wird die Nachführung laufend korrigiert.

Um einen Gasnebel zu fotografieren sind ganz andere Voraussetzungen nötig. Hier ist eine Beobachtungszeit von 5 bis 7 Stunden die Regel. Solche " Deep Sky "-Aufnahmen erstrecken sich deshalb über mehrere Tage, da man auch in Winternächten das Objekt nur eine begrenzte Zeit sinnvoll aufnehmen kann. Für das Foto des Adlernebels (unten) musste er insgesamt 7 Stunden lang in 2 Nächten belichten.

Während dem Interview mit der futurezone entstand dieses Foto einer Protuberanz, als Materiebögen am Rand der Sonne

Störfaktor Satelliten

Astrofotograf*innen sorgen sich schon seit Jahren, dass die stetig wachsende Zahl der Satelliten zunehmen stören (mehr dazu hier). "Satelliten sind ein Problem, weil man nicht genug Aufnahmen hat, um sie herauszurechnen", beschreibt Schmidt die Herausforderung. Mit der Nachberarbeitungs-Software können einzelne Satellitenspuren entfernt werden, wenn das Programm erkennt, dass auf einigen Bildern ein helles Licht ist, das auf anderen fehlt.

Das klappt aber nicht immer: "Wenn man wie bei Starlink einen ganzen Zug am Himmel hat, muss man händisch nachbessern. Wenn das zu viele Spuren sind, kann man die Aufnahme aber wegwerfen". Das bemerkt man aber erst in der Nachbearbeitung und die ganze Arbeit war umsonst. Eine Idee, die auch Elon Musk für Starlink angeboten hat, ist die Satelliten schwarz zu färben, damit sie weniger Sonnenlicht reflektieren und damit den Nachthimmel nicht so stark stören.