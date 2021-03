Was man beim Kauf eines Teleskops beachten sollte

Bevor angehende Astronomen das erste Teleskop kaufen, sollten sie sich damit vertraut machen, was damit tatsächlich sichtbar ist und was nicht. "Viele haben falsche Vorstellungen und sind beim Blick durch das Fernrohr enttäuscht. Sie stellen sich Bilder von bunten Nebeln vor, wie man sie vom Weltraumteleskop Hubble kennt. Das ist durch ein Teleskop nicht sichtbar", erklärt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) im futurezone-Gespräch.

Erwartung vs. Realität

Der Weltraum übt auf Kinder und Erwachsene gleichermaßen eine große Anziehungskraft aus. Himmelskörper zu beobachten, ist dabei für viele ein erster Schritt, selbst in die Astronomie-Welt einzutauchen – gerade während man die meiste Zeit zuhause verbringt. Der Kauf von Einsteiger-Teleskopen ist allerdings eine Herausforderung. Das Angebot ist groß, die Qualitätsunterschiede sind noch größer. Greift man zum falschen Gerät, ist Frustration vorprogrammiert.

Verarbeitung

Günstige Teleskope sparen oft an der Verarbeitung, was es schwierig macht, Objekte zu finden. "Es kommt auf die Bedienbarkeit und die Stabilität an. Wenn alles aus Plastik ist, wackelt es zu stark und man sieht nichts. Das impliziert aber, dass es ein paar Kilo auf die Waage bringen muss", erklärt Pikhard. Bereits kleine Erschütterungen können dafür sorgen, dass Himmelsobjekte aus dem Fokus verschwinden oder sie verwackeln.

Das Sternegucken mit dem Teleskop erfordert Geduld und Freude am gesamten Prozess der Suche und Justierung. Mithilfe von Apps und Sternenkarten fällt die Orientierung am Nachthimmel leicht. Das neue Teleskop sollte jedenfalls ein Suchfernrohr haben, mit dem es grob ausrichtet wird. Als erstes Ziel bietet sich der Mond an, da er sehr leicht zu finden ist. Das Beobachten von Jupiter und Saturn erfordert schon etwas mehr Übung.

Durchmesser ist wichtigster Faktor

Intuitiv schauen viele Anfänger zunächst auf eine möglichst große Vergrößerung. Laut Pikhard bieten Einsteigerteleskope aber maximal eine 100-fache Vergrößerung – was darüber liegt, sei Etikettenschwindel. Bereits eine 20- bis 30-fache Vergrößerung ermögliche es, Details auf dem Mond zu erkennen, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Mit 100-facher Vergrößerung und guten Bedingungen, also einem klaren Nachthimmel, dem richtigen Zeitpunkt und wenig Lichtverschmutzung, sind die Ringe des Saturn erkennbar.