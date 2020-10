Mars besonders gut sichtbar: So beobachtet man Himmelskörper

In den kommenden 2 Wochen strahlt der Mars besonders hell am Nachthimmel. Zu finden ist er ganz leicht mit bloßem Auge. Er steht halbhoch im Süden und kann besonders gut zwischen Mitternacht und 1:30 Uhr gesehen werden. Heute, am 6.10., ist er der Erde besonders nahe, am 14.10. wird er von der Sonne angestrahlt und erscheint besonders hell am Himmel. Nach dem Kometen Neowise ist das ein weiterer Grund für viele, sich intensiver mit der Sternenbeobachtung zu beschäftigen. Wir haben Tipps für Einsteiger gesammelt, die mehr als den Mars sehen wollen.

Orientierung am Sternenhimmel

Der erste Schritt, Planeten oder Sterne zu beobachten, ist eine Orientierungshilfe zu finden, mit der man auch gut umgehen kann. Das ist zuallererst ein Kompass, damit man die Himmelsrichtungen findet – dafür gibt es zahlreiche kostenpflichtige und kostenlose Apps für iOS und Android. Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) empfiehlt, für die Bestimmung von Himmelskörpern ganz klassisch, eine drehbare Sternenkarte zu nutzen. Die gibt es in jeder größeren Buchhandlung. Planeten findet man damit allerdings nicht, dafür kann man sich aber ein Astronomisches Jahrbuch besorgen.

Wer mit den analogen Hilfsmitteln nicht so gut zurechtkommt, kann auch auf eine von vielen Apps ausweichen, die extra für die Sternenbeobachtung entwickelt wurden. Inzwischen ist der Markt hier aber so überschwemmt, dass es gar nicht so leicht ist, eine wirklich gute App zu finden. Häufig sind sie sehr überfordernd und so vollgepflastert mit Informationen, dass sie eher hinderlich als hilfreich sind. Pirkhard empfiehlt, Stellarium (ab 2,99 Euro für iOS, Android), Sky Safari (In-App Käufe ab 1,09 Euro für iOS, Android) oder Mobile Observatory (kostenlose Version, Android) zu testen. Alle 3 Apps bieten auf den persönlichen Standort bezogene Informationen zum Nachthimmel, Beobachtungstipps und weiterführende Informationen zu den Himmelskörpern. Mit Sky View (kostenlos für iOS, Android) kann man den Nachthimmel via Augmented Reality absuchen.