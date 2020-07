Wie man den Kometen Neowise am besten beobachten kann

Der Komet Neowise - offizieller Name C/2020 F3 - wurde erst im März entdeckt. Er zählt heute zu den hellsten Kometen, die in den vergangenen Jahrzehnten am Nachthimmel auftauchten. In den vergangenen Tagen sind bereits zahlreiche spektakuläre Aufnahmen im Internet gelandet. Neowise ist darauf als typischer Schweifstern, mit einem hellen Kopf und einem langen Schleier, zu sehen.

Sein momentanes Aussehen verdankt der Stern der großen Nähe zur Sonne. Auf seiner Umlaufbahn kommt er der Sonne nur rund alle 6.700 Jahre so nahe, dass seine Hülle "ausgast". Die dabei freiwerdenden Staubwolken und Gase bilden den typischen Kometenschweif. Die Nähe zur Sonne macht den Kometen erst von der Erde aus sichtbar.

Optimale Zeitfenster

Durch die Flugbahn des Kometen und seine Position in Relation zur Erde ist der Komet nur unter bestimmten Voraussetzungen zu sehen. "Eigentlich kann man ihn momentan die ganze Nacht sehen, aber am besten sichtbar ist er zwischen 22:30 und 23:30 und dann wieder zwischen 2:30 und 3:30 zu sehen", erklärt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

Der Komet taucht dabei am nördlichen Nachthimmel knapp über dem Horizont auf. Am Abend eher in der Himmelsrichtung Nord-Nord-West, in der Früh in Nord-Nord-Ost. Seine Position befindet sich dabei zwischen den Sternbildern Fuhrmann (Auriga) und Luchs (Lynx). Sein Aussehen ist relativ diffus. "Er ist eher ein Fleck, nicht so ein Punkterl wie ein Stern", meint Pikhard. So wie auf den fantastischen Bildern, die man von Neowise im Internet findet, sehe der Komet bei Beobachtung mit freiem Auge jedenfalls nicht aus.