Komet Neowise ist mit freiem Auge sichtbar

Der Juli hat für Sterngucker einiges zu bieten. Die dritte von vier Halbschatten-Mondfinsternissen in diesem Jahr in der Nacht auf 5. Juli war bei uns allerdings nicht zu sehen. Der Vollmond ging in der Morgendämmerung unter, ehe die Finsternis so richtig begonnen hat, teilte die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) mit.

Dafür zeigen sich Ende Juli alle hellen Planeten des Sonnensystems auf einmal: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn.

Und schon jetzt wird berichtet, dass der Komet Neowise mit freiem Auge sichtbar ist. Entsprechende Beobachtungen sind bereits an mehreren Stellen im Netz zu finden, wie etwa dieses Video aus Zagreb.