Gigantischer Komet fliegt weiterhin Richtung Erde

Da der Komet bereits jetzt derart deutlich wahrzunehmen ist, obwohl er immer noch etwa 1,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt ist, wird er als gigantisch, äußerst aktiv und hell beschrieben. Dabei wird der Kern des Planeten gerade einmal auf knapp unter 20 Kilometer Durchmesser geschätzt.

Zehnfacher Erddurchmesser

Die sogenannte Koma, die den Kometenkern umgibt und weithin sichtbar ist, ist hingegen riesig. Sie entsteht, wenn Partikelteile des Kometen vom festen in einen gasförmigen Zustand wechseln und vom Kern entweichen. Schätzungen von Astronomen zufolge soll die Koma bei C/2017 K2 den zehnfachen Durchmesser der Erde betragen.

Einige Forscher glauben, dass der Komet bei seinem Vorbeiflug an Sonne und Erde sogar den riesigen Hale-Bopp im Jahr 1997 an Leuchtkraft in den Schatten stellen könnte. Weitere Beobachtungen in den kommenden Wochen und Monaten sollen ein klareres Bild zeichnen, was beim Vorbeiflug in zwei Jahren zu erwarten ist.