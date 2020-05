Dieser Asteroid meint, er wäre ein Komet

Objekt mit Schwanz

Diese neueste Entdeckung des trojanischen Asteroiden geht auf Beobachtungen im Juli 2019 zurück, als ATLAS-Bilder einen schwachen Asteroiden in der Nähe von Jupiters Umlaufbahn enthüllt hatten. Das Minor Planet Center nannte es 2019 LD2 und es wurde schnell Gegenstand zusätzlicher Studien. Forscher der Queen's University in Belfast und der University of Hawaii in Mānoa machten noch mehr Bilder davon. Diese zeigten ein Objekt mit eisigem Schwanz. Daher vermuteten sie zuerst, dass es sich dabei um einen Kometen handelt.

Aber dann kam alles anders: Sie gruben etwas in der Weltraumhistorie herum und kamen dann auf eine andere Theorie. Es wurde bisher nämlich angenommen, dass trojanischen Asteroiden längst tot seien und vor Milliarden von Jahren von der Anziehungskraft des Gasriesen erfasst worden waren. Es wurde angenommen, dass jedes Eis auf ihrer Oberfläche vor langer Zeit verdunstet sei. Daher war der kometenartige Schwanz des Asteroiden - der erste seiner Art, der beobachtet wird - eine wirklich überraschende Entdeckung.

Erklärung gefunden

"Wir haben jahrzehntelang geglaubt, dass trojanische Asteroiden große Mengen Eis unter ihrer Oberfläche haben sollten, hatten aber bisher keine Beweise", sagte Alan Fitzsimmons von der Queen's University in der Erklärung. Die Forscher vermuten, dass der Planet Jupiter den Asteroiden aus einer kälteren, weiter entfernten Umlaufbahn entführt hat oder dass etwas seine Oberfläche bewegt und Eis vergraben hat, das zuvor begraben worden war. Die Forscher wollen weitere Beobachtungen anstellen, denn noch ist vieles rund um diesen Asteroiden unklar.