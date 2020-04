Hubble-Fotos zeigen, wie ein Komet zerbricht

"Die Bilder, die das Teleskop am 20. und 23. April aufgezeichnet hat, sind die bisher schärfsten Bilder, die das Auseinanderbrechen eines fragilen Kometen zeigen", schreibt die NASA in einer Aussendung. Dabei handelt es sich um den Kometen C/2019 Y4 - auch ATLAS genannt.

Am 20. April hat Hubble 30 Fragmente des Kometen ausmachen können, am 23. April waren es nur mehr 25 Teile. "Das Erscheinungsbild der einzelnen Teile ändert sich zwischen den beiden Tagen erheblich, so dass es ziemlich schwierig ist, die Punkte miteinander zu verbinden", sagte David Jewitt, Professor für Planetenwissenschaften und Astronomie an der UCLA in Los Angeles.