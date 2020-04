Das hat Weltraumteleskop Hubble an eurem Geburtstag gesehen

Pünktlich zum 30-jährigen Geburtstags des Weltraumteleskops Hubble im April hat die NASA eine witzige wie informative Suchfunktion auf ihrer Homepage veröffentlicht. "Was hat Hubble an eurem Geburtstag getan?" lautet die Frage über der Suchmaske, welche die Eingabe des Datums ohne Jahreszahl erfordert. Als Ergebnis spuckt die Suchmaschine eine spektakuläre Aufnahme aus, die Hubble an dem besagten Tag in der Vergangenheit gemacht hat.